نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توماس مولر: لا أمانع اللعب بجوار ميسي بعد مغادرتي لبايرن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ألمح النجم الألماني توماس مولر إلى رغبته في خوض تجربة جديدة بعد نهاية مشواره مع بايرن ميونخ، مؤكدًا انفتاحه على فكرة اللعب إلى جانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف إنتر ميامي، حال تلقى عرضًا رسميًا.

وقال مولر، في تصريحات لشبكة "دازن"، إنه يتطلع لاستكشاف تحديات جديدة خارج الدوري الألماني:

"أرغب في خوض مغامرة مختلفة واكتشاف أشياء جديدة، لذلك أميل للانتقال إلى دول بعيدة أو غير تقليدية مقارنةً بالبوندسليغا".

وأضاف:

"لكن في المقابل، لا أستبعد خيار الاعتزال أيضًا، فكل الاحتمالات واردة ولا أشعر بأي قلق حيال ذلك".

ويستعد مولر، المتوج مع منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم 2014، لإنهاء مسيرته الطويلة مع بايرن ميونخ هذا الصيف بعد 25 عامًا داخل جدران النادي، منذ انضمامه لفرق الناشئين.

وقد تشكّل مواجهة بايرن أمام فلامنغو، يوم الأحد، في دور الـ16 من كأس العالم للأندية، الظهور الأخير للنجم المخضرم بقميص الفريق البافاري.

ورغم غياب الوضوح حول خطوته المقبلة، تشير تقارير إلى تلقيه عرضًا من نادي سينسيناتي الأمريكي، بينما لمّح مولر إلى انفتاحه على تجربة اللعب في الدوري الأمريكي.

وعند سؤاله عن إمكانية اللعب بجوار ميسي في إنتر ميامي، أجاب:

"لا أمانع اللعب مع ميسي من حيث المبدأ، لكن لم يحدث تواصل مباشر مع إدارة ميامي حتى الآن".

من جهة أخرى، رجحت تقارير إعلامية أن يتجه مولر للعمل في مجال التحليل الرياضي، وربما يظهر ضمن طاقم التحليل في بعض استوديوهات مونديال 2026.