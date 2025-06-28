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أحمد جودة - القاهرة -

في خطوة تعكس طموحه الأوروبي المتواصل، أعلن نادي فيتيسه أرنهيم الهولندي رسميًا تعاقده مع لاعب الوسط المصري مصطفى أشرف، قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، ليبدأ اللاعب الشاب محطة جديدة في مسيرته الاحترافية بعيدًا عن العودة إلى الدوري المصري.

هدف الأهلي السابق يكتب فصلًا جديدًا في هولندا

الصفقة التي أُبرمت اليوم السبت، شهدت توقيع مصطفى، البالغ من العمر 21 عامًا، على عقد يمتد حتى صيف 2027، مع خيار التمديد لموسم إضافي وفقًا لرغبة الطرفين، حسب ما أعلنه النادي عبر موقعه الرسمي.

تعليقات اللاعب بعد التوقيع

وفي أول تصريح له عقب انضمامه، أعرب مصطفى عن حماسه الكبير لخوض هذه التجربة، مؤكدًا أن فترة المعايشة التي قضاها داخل أروقة النادي قبل التوقيع لعبت دورًا مهمًا في سرعة انسجامه مع الأجواء.

وقال اللاعب:

"أنا متحمس للغاية لهذه المرحلة الجديدة من مسيرتي، وأتطلع لتقديم كل ما لدي ومساعدة الفريق على تحقيق أهدافه هذا الموسم."

انتقال لم يكتمل إلى الأهلي

وكان مصطفى أشرف قريبًا من العودة إلى الدوري المصري عبر بوابة النادي الأهلي خلال الموسم الماضي، حيث دخلت إدارة النادي الأحمر في مفاوضات متقدمة معه بعد متابعة دقيقة لمسيرته في ألمانيا، إلا أن الصفقة تعثرت في مراحلها النهائية لأسباب متعلقة بالتقييم الفني والتكلفة المالية.

محطة جديدة تؤكد تصاعد مسيرته

ويُعد انضمام مصطفى إلى صفوف فيتيسه خطوة نوعية في مشواره الكروي، لا سيما وأن النادي الهولندي يُعرف بمنحه الفرص للاعبين الشباب وتطويرهم في بيئة تنافسية قوية داخل الدوري الهولندي.

وبدأ مصطفى مسيرته في أكاديمية بوروسيا مونشنجلادباخ، ونجح في لفت الأنظار بفضل أسلوبه المتوازن في خط الوسط وقدرته على أداء الأدوار الدفاعية والهجومية على حد سواء، ما جعله خيارًا جذابًا للعديد من الأندية الأوروبية الباحثة عن موهبة واعدة.

بهذا الانتقال، يؤكد مصطفى أشرف أنه لا يزال مصممًا على الاستمرار في مشواره الأوروبي، رافعًا سقف التوقعات لما يمكن أن يقدمه في تجربته الجديدة في الملاعب الهولندية.