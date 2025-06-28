أحمد مرتضى منصور يعلق على انتقال زيزو إلى الأهلي: "مش طماع"

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بصراحة عن تطورات صفقة انتقال النجم أحمد سيد "زيزو" إلى النادي الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب اختار ما رآه الأفضل لمستقبله المهني والمالي، في ظل عالم احترافي تحكمه المصالح والفرص.

"اتفقنا على بيعه.. لكنه رفض"

وفي تصريحات نشرها الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، كشف أحمد مرتضى عن موقف الإدارة السابقة تجاه العرض الذي تلقاه اللاعب، موضحًا أن النادي كان قد وافق بالفعل على بيعه.

قال أحمد مرتضى: "في فترة من الفترات، اتفقنا داخل مجلس إدارة نادي الزمالك على بيع زيزو، لكن فوجئنا بأنه رفض العرض؛ ومع ذلك، طرحت وجهة نظري على المجلس وقلت لهم إنه من الأفضل بيعه، لأن كل المؤشرات كانت توحي برغبته في الانتقال إلى الأهلي."

وأضاف موضحًا رؤيته الخاصة: "كنت حاسس وقتها إن زيزو رايح يا الأهلي يا بيراميدز، وغالبًا اختار العرض الأفضل من الناحية المالية. وده شيء طبيعي في عالم الاحتراف، مش غلط ولا فيه عيب."

زيزو لم يكن طماعًا.. بل فكر بمستقبله

وفي ختام حديثه، شدد أحمد مرتضى منصور على أن زيزو اتخذ قراره بناءً على تقدير عقلاني لمستقبله كلاعب محترف، حيث قال: "زيزو مش طماع إطلاقًا. هو فكر في مصلحته، وده شيء مشروع ومنطقي جدًا في عالم كرة القدم. في النهاية، اللاعب من حقه يدور على تأمين مستقبله وتحقيق استقرار مالي ومعنوي."