نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد حمدي زكي: انتقالي للحرس خطوة موفقة.. وعبد الحميد بسيوني "كلمة السر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث محمد حمدي زكي لاعب الأهلي السابق ومهاجم حرس الحدود الحالي، عن خطوة انتقاله للفريق العسكري مع بداية الموسم القادم، مؤكدًا أنها خطوة موفقة بالنسبة له، وأن ما قدمه الفريق الموسم الماضي كان دافعًا له لإتمام عملية انضمامه هذا الموسم، بحثًا عن تحقيق المزيد.

وأضاف لاعب الأهلي السابق، الموسم القادم رفقة حرس الحدود سيكون مختلفًا بتواجد عبد الحميد بسيوني المدير الفني كلمة السر في إتمام عملية الانضمام للفريق العسكري، فهو شخص غني عن التعريف، وهو أخ كبير وأب لكل اللاعبين.

وتابع لاعب غزل المحلة وأسوان والإسماعيلي والمقاولون العرب السابق، شخصية عبد الحميد بسيوني قوية للغاية، ورغم ذلك هو يحترم الجميع ويقدر النجوم واللاعبين الكبار، هو مدرب كبير يجيد قراءة المباريات والتدريبات ولا يترك شيء للصدفة وحقق أرقام وإحصائيات مميزة الموسم الماضي رفقة طلائع الجيش.

واختتم محمد حمدي زكي حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف أم، قائلًا: حرس الحدود قادر على تكرار ما حدث الموسم الماضي وأكثر، لإثبات أن ما حدث ليس صدفة، وبالتدعيمات وبتواجد اللاعبين الكبار وعبد الحميد بسيوني سنؤدي موسمًا أفضل.