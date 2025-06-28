ريال مدريد يتجاوز سالزبورغ بثلاثية

ريال مدريد يتجاوز سالزبورغ بثلاثيةحقق ريال مدريد فوزاً سهلاً على ريد بول سالزبورغ بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد" ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025 المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

بذلك ضرب ريال مدريد الإسباني موعداً مع يوفنتوس الإيطالي وصيف المجموعة السابعة في دور الـ16 في قمة كروية مرتقبة ستُقام في ميامي الثلاثاء القادم.

افتتح ريال مدريد التسجيل عبر نجم البرازيلي، فينيسيوس جونيور، في الدقيقة الـ40، قبل أن يعود ويصنع الهدف الثاني بطريقة فنية رائعة بالكعب لزميله فيديريكو فالفيردي في الدقيقة الـ45+3.

وفي الشوط الثاني، أضاف الشاب غونزالو غارسيا الهدف الثالث في الدقيقة الـ84، ليؤكد تفوق الريال ويمنحه صدارة المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط، فيما ودع سالزبورغ المنافسات باحتلاله المركز الثالث للمجموعة بأربع نقاط.