نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد رسمي من الزمالك على مفاوضات ضم محمد شريف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رأيه في ما يتم تداوله من أنباء حول دخول النادي في مفاوضات مع محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي السابق، وذلك في إطار تحركات القلعة البيضاء لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أول رد رسمي من الزمالك على مفاوضات ضم محمد شريف

وخلال مداخلة تلفزيونية عبر قناة «MBC مصر»، تحدّث سليمان عن اللاعب قائلًا: «محمد شريف يُعد من اللاعبين المميزين، وسبق أن قدّم مستويات قوية سواء خلال فترته مع النادي الأهلي أو بعد انتقاله إلى الدوري السعودي، وتحديدًا مع نادي الخليج».

وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك «الميزة الأهم اللي عنده دلوقتي إنه فري، ودي أقوى حاجة ممكن تخلي أندية كتير تتحرك نحوه».

وتابع سليمان حديثه مشيرًا إلى أن محمد شريف كشف بنفسه في مقابلة إعلامية مؤخرًا عن وجود اهتمام من ثلاثة أندية بالتعاقد معه، حيث قال: «أنا شوفت تصريحاته اللي قال فيها إن في 3 أندية بتتكلم معاه، وفعلًا ممكن يزيدوا لو استنى شوية لأن الميزة اللي عنده مغرية لأي فريق».