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أحمد جودة - القاهرة -

طلب أندريا أنييلي، رئيس نادي يوفنتوس السابق، التوصل إلى صفقة تسوية قضائية بالاعتراف بالذنب سوف تمنحه حكما بالسجن لمدة 20 شهرا في قضية مخالفات مالية تتعلق بحسابات النادي، التي ساهمت في سقوطه من رئاسة النادي حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري الإيطالي برصيد 36 لقبا.

اعترف بالذنب.. رئيس يوفنتوس السابق يسعى لتخفيف العقوبة

وطلب بافيل نيدفيد، نائب رئيس يوفنتوس السابق، التوصل إلى صفقة تقضي بحكم بالسجن لمدة 14 شهرا، بينما طلب كل من المدير الرياضي السابق للنادي فابيو باراتيتشي والمسؤول القانوني السابق تشيزاري جاباسيو حكما بالسجن لمدة 18 شهرا لكل منهما.

وبدأت النيابة العامة التحقيق في عام 2021 حول ما إذا كان يوفنتوس، المدرج في بورصة ميلانو، استفاد من عمولات غير قانونية من صفقات انتقال وإعارة اللاعبين. كما تضمنت القضية ما إذا كان قد تم تضليل المستثمرين من خلال إصدار فواتير لعمليات غير موجودة بهدف إظهار إيرادات يمكن اعتبارها لاحقا محاسبة مزيفة.

من المتوقع صدور قرار في القضية، التي نقلت من تورينو إلى روما، في شهر سبتمبر/أيلول، وفقا لما أعلنه قاض أولي ينظر القضية أمس الجمعة.

وأدت القضية لاستقالة أندريا أنييلي وكافة أعضاء مجلس إدارة نادي يوفنتوس في 2022. ثم وقعت السلطات الرياضية عقوبتين منفصلتين على أنييلي، تنتهي آخرهما في أكتوبر/تشرين الأول.

وتم خصم 10 نقاط من رصيد يوفنتوس في موسم 2022/2023، ثم استبعده الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من المشاركة في بطولة دوري المؤتمر بسبب مخالفات مالية.