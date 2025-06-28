المصري يقرر إقامة ملعبين للتدريب بأحدث المواصفات العالمية بملعب السيد متولي

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أحمد جودة - القاهرة - قرر كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، التكفل بنفقات إقامة ملعبين للتدريب بأحدث المواصفات العالمية بملعب السيد متولي على أن يتم تقديمها كهدية للنادي المصري فور الانتهاء منهما بنهاية شهر أغسطس المقبل على أقصى تقدير.

المصري يقرر إقامة ملعبين للتدريب

هذا وقد تم تكليف شركة خاصة لتجهيز الملاعب الرياضية والمقاولات، وهي إحدى كبريات الشركات المتخصصة في مجال إعداد الملاعب بمصر والشرق الأوسط بالبدء في إجراء المعاينات اللازمة لملعب السيد متولي، حيث قام مسئولي الشركة ظهر اليوم بجولة تفقدية للملعب يرافقهم عماد البرشة عضو مجلس إدارة النادي وعضو لجنة تطوير المنشآت.

هذا ومن المقرر أن يتم إعداد الملعبين على أحدث الطرز العالمية سواء من ناحية البنية التحتية المتعلقة بشبكات الري والصرف وكذلك الإضاءة بالإضافة إلى غرف خلع الملابس المجهزة على أعلى مستوى، فيما سيتم استخدام تكنولوجيا هايبرد في إعداد أرضيات الملعبين حيث تجمع تلك التكنولوجيا بين النجيل الطبيعي والنجيل الصناعي.