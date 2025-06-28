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أحمد جودة - القاهرة -

قال محمد حمدي زكي لاعب الأهلي السابق وحرس الحدود الحالي، لست نادمًا على تجربتي مع غزل المحلة لأنني قدمت كل ما استطيع، واتخذت قرار الرحيل برغبتي، الأمور هناك غريبة للغاية، اليوم أنت نجم غدًا أنت غير مرغوب بك، ورفضت دور المصلح الاجتماعي لإني لاعب كورة ودي شغلتي.

محمد حمدي زكي: رحلت عن غزل المحلة بإرادتي.. وعضو مجلس إدارة "سب الدين" للاعبين

وتابع لاعب غزل المحلة السابق، نجحنا في حل مشاكل غرفة الملابس وكنا كلاعبين كبار على قدر الثقة والمسؤولية، لكن السوشيال ميديا والجماهير المدفوعة كانت من أسباب تراجع المستوى والنتائج حتى وصلنا لمرحلة الهبوط.

وأكمل لاعب الإسماعيلي السابق، لم أرحل بسبب الضغوط الجماهيرية، لكن تقليل الميزانية وضعف العقود كان السبب الرئيسي، ولا تزال لدي مستحقات لدى النادي لم أحصل عليها.

وأضاف محمد حمدي زكي، عشنا موسم مليء بالشائعات، ورئيس النادي من الشخصيات المحترمة جدًا، وكان يدعمنا باستمرار.

وأردف، شخصية شوقي غريب كانت قوية جدًا، ولم يكن أحد يستطيع التحدث عن الفريق وقتها، لكن مع رحيله وقدوم بابا فاسيليو تغير كل شيء تمامًا.

وكشف لاعب الاتحاد السكندري السابق، المدرب القبرصي طالبنا بالتركيز في الكورة فقط كي نعبر الأزمة، مؤكدًا أن ما يحدث موجه ومدفوع وغير طبيعي، وعضو مجلس إدارة سب الدين للاعبين بعد خسارة إحدى المباريات.

واختتم محمد حمدي زكي حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف أم قائلًا، يجب على الجميع الخوف على مصلحة نادي غزل المحلة، وعلى كل فرد تأدية دوره فقط، ونبذ العناصر الغريبة، كي يعود النادي كما كان.