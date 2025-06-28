نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد حمدي زكي: لم أهرب من الاتحاد وانتقلت للأهلي ببلاش.. والكورة في مصر أهلي وزمالك والباقي "مفيش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد حمدي زكي لاعب الأهلي السابق وحرس الحدود الحالي، أن رحيله عن نادي غزل المحلة لم يكن بسبب الضغوطات الجماهيرية، فهو خاض عدة تجارب سابقة أبرزها مع الاتحاد السكندري والأهلي والإسماعيلي وأسوان وغيرها، مشددًا على أنه يحترم الجماهير والنقد البناء، لكن ما هو خلاف ذلك "تحت رجله" على حد قوله.

محمد حمدي زكي: لم أهرب من الاتحاد وانتقلت للأهلي ببلاش

وتابع لاعب الاتحاد السكندري السابق، حصلت لي مشاكل مع جماهير زعيم الثغر بسبب شائعة هروبي من الفريق للانتقال للأهلي، والجماهير زعلانة مني ورافضة عودتي، وقامت بسبي في مباراة الموسم الماضي.

وأضاف لاعب أسوان السابق، رحلت عن الاتحاد السكندري بعد موسم تألقت فيه تحت قيادة حسام حسن المدير الفني وكنت أحد هدافي البطولة، وقتها الأهلي كان يرغب في ضمي، وعندما استفسر عن موقفي في اتحاد الكورة، وجد أنني لاعب حر وليس لدي عقد، وعندما سألت عن العقد، قالولي مفيش عقد.

وأكمل: مجلس إدارة الاتحاد السكندري حاول نسج قصة من الخيال حول هروبي للانتقال إلى الأهلي "ببلاش"، للتخلي عن مسؤولياتهم، ولو تكرر الأمر 100 مرة لن أغير قراري وهروح الأهلي.

وواصل حمدي زكي: مريت بأزمات كثيرة في مشواري مع كرة القدم، وهيثم شعبان مدرب أسوان أنقذني من الجلوس في البيت بعد الرحيل من المقاولون العرب، وبعدها أسوان كرر ما فعله معي ذئاب الجبل، والكورة في مصر أهلي وزمالك وبيراميدز بس وباقي الأندية "مفيش".

واختتم محمد حمدي زكي حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف أم قائلًا: اللي مالوش ضهر ومالوش سوشيال ميديا بتنجمه مش هينجح في مصر، وقررت أبطل بعد أسوان عشان عملت اللي محدش عمله في الأهلي والزمالك.