نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد حمدي زكي: ثلاثي الزمالك هيعمل مشاكل في غرفة ملابس الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف محمد حمدي زكي لاعب الأهلي السابق وحرس الحدود الحالي، عن سر تسميته بجدو، مؤكدًا أن أحمد حجازي لاعب منتخب مصر هو السبب في ذلك، بسبب تشابهه في الاستايل مع محمد ناجي جدو وظهور الثنائي في الاتحاد ثم الانضمام لمنتخب مصر ومنه للنادي الأهلي.

وأضاف لاعب غزل المحلة السابق، اتظلمت في الأهلي من الإدارة وكل المدربين، وأنا الوحيد اللي مخدتش فرصة كاملة، وجمهور الأهلي لسه فاكر كورتي في الزمالك بنهائي كأس مصر، ولو اتعرض عليا الثلاثي الكبار هختار الأهلي أيضًا، مشددًا على أنه ليس بساحر ليعرف بحدوث مشاكل وأزمات.



وتابع حمدي زكي: حسام حسن هو المدير الفني الوحيد الذي سيمنحك فرصة الانضمام لمنتخب مصر لو بتؤدي مع فريقك ومتألق بصرف النظر عن الأسماء، وهو اللي عمل اسمي، مضيفًا: مروحتش منتخب مصر وأنا مكسر الدنيا هروح دلوقتي.

وأكمل: الأهلي هو الأفضل الموسم الماضي، وبيراميدز صنع حالة مميزة، لكن ما زال أمامه وقت حتى يصبح مثل الأهلي والزمالك، ومفاوضاتي معهم كانت مجرد كلام فقط.

وواصل لاعب الاتحاد السكندري السابق، ثلاثي الزمالك في الأهلي هيعمل مشاكل كبيرة في غرفة الملابس والله يكون في عون ريبيرو، وانتقال زيزو كان مفاجأة لإنه "أسطورة"، وعبد الله السعيد أفضل لاعب وبعده إمام عاشور.

واختتم محمد حمدي زكي حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف أم قائلًا: كنت قادرًا على المشاركة أساسيًا مع إسكواد الأهلي الحالي، حققت كثيرًا مع فريق "بجنيه وربع"، عملت أرقام وإحصائيات معملهاش لاعبين ارتدوا قميص الأهلي والزمالك، ولم أحصل على حقي في مصر بالشكل الكامل.