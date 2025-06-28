من هو أسد الحملاوي المهاجم المحتمل لتعويض وسام أبو علي في الأهلي؟

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أحمد جودة - القاهرة - بات النادي الأهلي المصري على بُعد خطوات قليلة من إتمام واحدة من أبرز صفقاته في موسم الانتقالات الصيفية الحالي، حيث اقترب من التعاقد مع المهاجم الفلسطيني أسد الحملاوي، لاعب شلاسك فروتسواف البولندي، ليكون بديلًا استراتيجيًا لمواطنه وسام أبو علي، الذي بات قريبًا من مغادرة القلعة الحمراء بعد تألقه اللافت في كأس العالم للأندية 2025، واهتمام عدة أندية خليجية وأوروبية بالحصول على خدماته.

الحملاوي على رادار الأهلي

وفقًا لما أورده موقع "goal.pl" البولندي، فقد دخل أسد الحملاوي (24 عامًا) دائرة اهتمامات إدارة النادي الأهلي بشكل جدي خلال الفترة الأخيرة، نظرًا للمستوى المتطور الذي يُقدمه اللاعب في الدوري البولندي، حيث يُصنّف كأحد أبرز المواهب الصاعدة في البطولة هناك.

ويُعد الحملاوي خيارًا مثاليًا للفريق الأحمر، ليس فقط بسبب قدراته الفنية، ولكن أيضًا لحمله الجنسيتين الفلسطينية والسويدية، ما يُتيح للأهلي قيده في قائمته المحلية دون التسبب في أي أزمة متعلقة بعدد اللاعبين الأجانب، وهو ما يُعزز فرص إتمام الصفقة بسرعة.

من هو أسد الحملاوي؟.. بطاقة تعريف نجم الأهلي المحتمل

وُلد أسد الحملاوي في السويد يوم 27 أكتوبر 2000، وبدأ مسيرته الكروية في أكاديميات الناشئين بنادي أنجيلهولمس، ثم انتقل إلى هلسينبورجس، قبل أن يلعب لاحقًا مع فاربيرجس بولس، ليبدأ رحلة احتراف خارجية قصيرة مع فريق برايم بانكوك التايلاندي، عاد بعدها إلى السويد من بوابة نادي أوديفولد، الذي قام ببيعه إلى شلاسك فروتسواف في يناير 2025.

وقدم الحملاوي موسمًا مميزًا في الدوري البولندي، حيث شارك في 16 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف، من بينها ثنائية بارزة أمام ليخ بوزنان، بطل الدوري، وهو ما جعله محط أنظار كشافي عدة أندية أوروبية تبحث عن مهاجم شاب وفعّال.

ينتمي الحملاوي إلى عائلة كروية، حيث يلعب شقيقه أنس الحملاوي أيضًا كرة القدم، وسبق أن جاوره في صفوف أنجيلهولمس قبل أن ينضم إلى لاهولمس.

من جهتها، تسعى إدارة النادي الأهلي إلى تسريع خطوات التفاوض مع شلاسك من أجل حسم الصفقة رسميًا، تلبيةً لتوصية المدير الفني خوسيه ريبيرو، الذي يرغب في تعزيز خط الهجوم بعناصر شابة لديها القدرة على التطور والاستمرارية، خاصة أن الحملاوي يُمثّل مشروع مهاجم عربي واعد قادر على صنع الفارق في المستقبل القريب.