نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة قوية لنادي الزمالك في صفقته الجديدة بعد تفضيل اللاعب الانتقال إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى مسؤولو نادي الزمالك ضربة موجعة في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعد أن اصطدمت مساعيهم لضم مدافع فاركو الشاب ياسين مرعي برغبة اللاعب في الانتقال إلى الغريم التقليدي النادي الأهلي، رافضًا فكرة الانضمام إلى القلعة البيضاء في الوقت الحالي.

موقف ياسين مرعي يُربك حسابات الزمالك

خلال الأيام القليلة الماضية، تحرك نادي الزمالك بشكل جاد للتعاقد مع ياسين مرعي، في إطار مساعيه لتدعيم خط الدفاع خلال الميركاتو الصيفي. وقاد جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، المفاوضات مع اللاعب وإدارة نادي فاركو، على أمل إقناعه بارتداء القميص الأبيض بداية من الموسم المقبل.

لكن حسب ما كشفته مصادر، فقد أبلغ ياسين مرعي إدارة نادي فاركو بشكل واضح أن رغبته الأولى هي اللعب ضمن صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الحالية، مؤكدًا أنه لا يُفضل العودة للزمالك في هذه المرحلة، ما شكل مفاجأة كبيرة لإدارة النادي الأبيض التي كانت تعوّل على حسم الصفقة سريعًا.

الأهلي يتحرك لحسم الصفقة بطلب من ريبيرو

في المقابل، يتحرك النادي الأهلي بجدية لإنهاء صفقة ضم ياسين مرعي خلال الأيام المقبلة، وذلك بتوصية مباشرة من المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، الذي أبدى إعجابه بمستوى اللاعب الفني ورأى فيه دعمًا مهمًا لخط الدفاع الأحمر.

ويأتي هذا التحرك من الأهلي في ظل معاناة الفريق من نقص واضح في مركز قلب الدفاع، خاصة مع تراجع أداء المغربي أشرف داري وتعرضه المستمر للإصابات، ما يجعل ضم لاعب بمستوى ياسين مرعي أولوية قصوى في خطط الجهاز الفني.