الرياض - كتبت رنا صلاح - يترقب عشاق كرة القدم حول العالم مباراة قوية ومثيرة في دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025، حيث يلتقي فريق بالميراس البرازيلي مع مواطنه بوتافوجو في مواجهة منتظرة يحتضنها ملعب لينكون فاينانشال فيلد بالولايات المتحدة، ويسعى الكثير من المشجعين إلى معرفة القنوات الناقلة لمباراة بالميراس وبوتافوجو في كأس العالم للأندية 2025 لمتابعة هذا اللقاء المرتقب، خاصة أن كلا الفريقين قدما أداءً قويًا في دور المجموعات، حيث تصدر بالميراس مجموعته على حساب إنتر ميامي وبورتو والأهلي، بينما تأهل بوتافوجو كثاني مجموعته خلف باريس سان جيرمان وبفارق ضئيل عن أتلتيكو مدريد.

Palmeiras vs Botafogo ما القنوات الناقلة لمباراة بالميراس وبوتافوجو في ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025؟

من المقرر أن تقام مباراة بالميراس وبوتافوجو يوم السبت 28 يونيو 2025، على أرضية ملعب لينكون فاينانشال فيلد، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة بالميراس وبوتافوجو في كأس العالم للأندية 2025

بالنسبة إلى القنوات الناقلة لمباراة بالميراس وبوتافوجو في كأس العالم للأندية 2025، فإن الحقوق الحصرية لعرض مباريات البطولة تمتلكها شبكة DAZN العالمية، والتي تقوم بنقل المواجهات بجودة عالية وتحليلات فنية شاملة قبل وبعد المباريات.

وتعد DAZN المنصة الرسمية التي تبث مباريات البطولة للمشاهدين في مختلف أنحاء العالم، وقد أعلنت مسبقًا أنها ستوفر تغطية كاملة لجميع مباريات كأس العالم للأندية 2025، بما في ذلك مباراة بالميراس وبوتافوجو.

Palmeiras vs Botafogo ما القنوات الناقلة لمباراة بالميراس وبوتافوجو في ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025؟

بالإضافة إلى البث التلفزيوني، توفر شبكة DAZN إمكانية مشاهدة مباراة بالميراس وبوتافوجو في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت من خلال موقعها الرسمي وتطبيقها على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. يمكن للمشاهدين الاشتراك في الخدمة ومتابعة المباراة مباشرة بجودة عالية دون تقطيع.

إذا كنت تبحث عن القنوات الناقلة لمباراة بالميراس وبوتافوجو في كأس العالم للأندية 2025، فشبكة DAZN هي الجهة الرسمية الوحيدة التي توفر البث التلفزيوني والرقمي لهذه المواجهة، لا تفوت فرصة متابعة هذا اللقاء الحاسم سواء عبر التلفاز أو عبر الإنترنت، لتستمتع بأجواء المنافسة على لقب عالمي منتظر.