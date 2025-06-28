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أحمد جودة - القاهرة -



أفادت تقارير إعلامية أن نادي شتوتجارت الألماني حدد مبلغ 100 مليون يورو (117.2 مليون دولار) كشرط للاستغناء عن خدمات مهاجمه الشاب نيك فولتماد.

فولتماد يشعل الميركاتو.. شتوتجارت يصدم بايرن بـ100 مليون يورو!

وأوضحت مجلة "كيكر" أن إدارة شتوتجارت مستعدة لفتح باب المفاوضات فقط في حال تلقي عرض يصل إلى هذا المبلغ.

يمتد عقد فولتيماد مع شتوتجارت حتى عام 2028، لكن صحيفة "بيلد" وشبكة "سكاي" أشارتا إلى أن وكلاء اللاعب رفضوا مؤخرًا عرضًا لتجديد العقد.

وأضافت التقارير أن فولتيماد توصل إلى اتفاق مبدئي مع بايرن ميونخ، شريطة إمكانية إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات بين الناديين قد تبدأ الأسبوع المقبل، لكن بايرن ميونخ يأمل في إتمام الصفقة مقابل 50 مليون يورو، وهو مبلغ أقل بكثير من المطلوب من شتوتجارت.

انضم فولتماد، البالغ من العمر 23 عامًا، إلى شتوتجارت قادمًا من فيردر بريمن قبل عام، وأظهر تألقًا لافتًا في الأسابيع الأخيرة. ساهم بشكل كبير في تتويج شتوتجارت بكأس ألمانيا، حيث سجل 5 أهداف في البطولة، بالإضافة إلى تسجيله 12 هدفًا في الدوري الألماني.

ويحظى فولتماد بفرصة إضافة لقب آخر إلى سجله اليوم السبت، في حال فوز منتخب ألمانيا تحت 21 عامًا على إنجلترا في نهائي بطولة أمم أوروبا للشباب المقامة في سلوفاكيا، حيث يتصدر اللاعب قائمة هدافي البطولة برصيد 6 أهداف.

وأدى تألقه إلى حصوله على أول مشاركتين مع المنتخب الألماني الأول خلال نهائيات دوري الأمم الأوروبية مطلع الشهر الجاري، مما يعزز مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الألمانية.