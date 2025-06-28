نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عشاء فاخر بـ60 ألف ليرة يثير الجدل.. محمد صلاح تحت الأضواء في تركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار نجم ليفربول والمنتخب المصري، محمد صلاح، جدلًا واسعًا خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا، بعد أن تداولت وسائل الإعلام المحلية تفاصيل فاتورة عشاء فخم جمعه بعدد من أصدقائه في أحد أشهر مطاعم المأكولات البحرية بمنطقة "غوموشلوك" الساحلية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "تركيا اليوم"، فقد اختار صلاح، البالغ من العمر 33 عامًا والذي يتقاضى راتبًا أسبوعيًا يصل إلى نحو 480 ألف جنيه إسترليني، قضاء أمسية مع سبعة من أصدقائه في مطعم راقٍ يُعرف بتقديم الأطباق البحرية الفاخرة.

وعند مغادرته المطعم، التقى صلاح بعدد من الصحافيين الذين كانوا بانتظاره، ليكتفي بالرد عليهم بابتسامة قائلًا: "أنا هنا فقط لقضاء عطلة، من فضلكم"، قبل أن يستقل سيارته مبتعدًا.

لكن ما لفت الأنظار حقًا لم يكن ظهوره فقط، بل الفاتورة التي تجاوزت قيمتها 60 ألف ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 1500 دولار أميركي، والتي أثارت نقاشًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فقد انقسم المتابعون بين من اعتبرها طبيعية نظرًا لفخامة المكان والمنطقة السياحية، ومن رأى أنها مبالغ فيها حتى بالنسبة لنجوم الصف الأول.

وبعد العشاء، واصل صلاح إجازته بالتوجه إلى أحد النوادي الليلية الفاخرة في منطقة "ياليكافاك"، المعروفة بحياتها الليلية الراقية وخياراتها الترفيهية المميزة.