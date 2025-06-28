نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمد الشناوي يوجه رسالة مؤثرة إلى عبد الشافي بعد إعلان اعتزاله: "الناس تتعلم منك الأخلاق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في لفتة إنسانية مؤثرة، حرص محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي وقائد الفريق، على توجيه رسالة تقدير خاصة إلى محمد عبد الشافي، لاعب الزمالك المخضرم، وذلك عقب إعلان الأخير اعتزال كرة القدم رسميًا مع نهاية الموسم الكروي الجاري 2024-2025.

رسالة الشناوي لمحمد عبد الشافي عبر إنستجرام

ونشر الشناوي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" رسالة وداع وامتنان لعبد الشافي، كتب فيها: "الكابتن المحترم جوه الملعب وبراه، الناس تتعلم منك الأخلاق يا عبد الشافي"

وأضاف الشناوي في إشادته بسلوك اللاعب داخل وخارج الملعب: "راجل مركز في نفسك وفي شغلك، ومابتسيبش أي كلام يأثر فيك.. كلنا بنتشرف بيك يا حبيبي".

وجاءت الرسالة تعبيرًا عن الاحترام الكبير الذي يحظى به عبد الشافي من لاعبي الأهلي والزمالك على حد سواء، تقديرًا لتاريخه الطويل وأخلاقه الرفيعة.

وكان نادي الزمالك قد أعلن رسميًا نهاية مشوار محمد عبد الشافي مع الفريق، موجّهًا له الشكر والتقدير على عطائه الكبير ومسيرته الطويلة في الملاعب، وذلك بعد قراره النهائي باعتزال كرة القدم مع ختام الموسم الحالي.

عبد الشافي.. مسيرة ذهبية داخل وخارج مصر

بدأ عبد الشافي مسيرته الكروية في نادي غزل المحلة، ثم انتقل إلى إنبي، قبل أن ينضم إلى صفوف الزمالك، ويحقق مع الفريق الأبيض سجلًا حافلًا من الإنجازات، شمل: