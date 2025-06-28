نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرباح الأندية العربية في مونديال الأندية 2025.. الهلال يتصدر والوداد يكتفي بمليون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سجّل نادي الهلال السعودي أعلى عائد مالي بين الفرق العربية المشاركة في دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تُقام في الولايات المتحدة، بعد أن بلغ إجمالي مكاسبه خمسة ملايين دولار، استنادًا إلى لائحة الجوائز المالية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وبحسب اللائحة، يحصل كل نادٍ على مليون دولار مقابل المشاركة، بالإضافة إلى مليوني دولار عن كل فوز، ومليون دولار عن كل تعادل في دور المجموعات.

ونجح الهلال في جمع خمس نقاط من فوز وتعادلين، ليحصل على أربعة ملايين دولار كمكافآت أداء، إلى جانب مليون دولار مكافأة المشاركة، ليصل المجموع إلى خمسة ملايين دولار، وهو الأعلى بين الأندية العربية.

في المقابل، حلّ الوداد المغربي في ذيل القائمة عربيًا، بعدما غادر البطولة دون أي نقطة إثر ثلاث هزائم متتالية، مكتفيًا بـمليون دولار فقط كمكافأة مشاركة، رغم تدعيم صفوفه قبل البطولة بالتعاقد مع نور الدين أمرابط والمهاجم السوري عمر السومة.

أما الأهلي المصري، فقد ودّع المسابقة بعد تعادلين وخسارة دون تحقيق أي فوز، ليجمع مليوني دولار من نتائج المباريات، إضافة إلى مليون دولار المشاركة، بإجمالي ثلاثة ملايين دولار.

وشهدت البطولة أيضًا تحقيق العين الإماراتي والترجي التونسي فوزًا واحدًا لكل منهما مقابل خسارتين، ليحصل كل منهما على ثلاثة ملايين دولار بنفس الآلية.

الهلال على طريق المزيد

ويبقى الهلال هو الفريق العربي الوحيد الذي سيواصل مشواره في البطولة، حيث تنتظره مواجهة قوية أمام مانشستر سيتي في دور الـ16. ووفقًا للوائح الجوائز، فإن التأهل من هذا الدور يمنح الفريق الفائز 7.5 ملايين دولار إضافية تُضاف إلى ما جمعه سابقًا.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية في البطولة 475 مليون دولار، تتوزع تدريجيًا بواقع 7.5 ملايين للمتأهلين إلى دور الـ16، و13.125 مليونًا لربع النهائي، و21 مليونًا لنصف النهائي، و30 مليونًا للوصيف، وصولًا إلى 40 مليون دولار لصاحب اللقب.