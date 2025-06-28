سيبهالكم مخضرة.. نجم الأهلي يصدم الخطيب والجماهير ويقرر الرحيل عن الفريق| كفاية لحد كده 

الرياض - كتبت رنا صلاح - بدأ محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب النادي الأهلي خطواته الأولى نحو مغادرة القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد أن أصبح خروجه من التشكيل الأساسي للفريق شبه مؤكد في الموسم الجديد نتيجة تألق إمام عاشور مؤخرًا إلى جانب التعاقد مع الدولي التونسي محمد علي بن رمضان الذي جاء لتعزيز مركز الوسط الهجومي.

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وكشفت مصادر مطلعة أن أفشة أبلغ وكيل أعماله بضرورة التحرك العاجل للبحث عن عروض خارجية تمهيدًا لتقديمها رسميًا إلى إدارة النادي وذلك بهدف إنهاء مشواره مع الفريق الأحمر بطريقة احترافية ومنظمة، رغم تلقيه عدة عروض من أندية داخل مصر، أبرزها من نادي البنك الأهلي فإن اللاعب أبدى رفضه لفكرة اللعب محليا خلال الموسم المقبل، وأفاد المصدر أن أفشة طلب من وكيله تكثيف البحث عن فرصة احتراف في إحدى الدوريات الخليجية سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي حيث يرى أن الأجواء هناك ستكون الأنسب له على الصعيد الفني والمادي.

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يشعر أفشة بحالة من الإحباط بعد تجاهل المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو له خلال المعسكرات الأخيرة، وخروجه المتكرر من قائمة المباريات وهو ما زاد من قناعته بضرورة اتخاذ خطوة الرحيل خصوصًا مع تقلص فرص مشاركته في ظل سياسة التجديد التي يتبعها الجهاز الفني داخل صفوف الفريق، ومن المتوقع أن يتم عرض أي عروض خليجية تصل إلى اللاعب على لجنة التخطيط والجهاز الفني خلال الأيام المقبلة لدراسة مدى توافقها مع سياسة النادي وشروطه المالية خاصة أن أفشة ما زال مرتبطا بعقد ممتد مع الأهلي.