نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بنفيكا ضد تشيلسي في دور الستة عشر من كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق الساحرة المستديرة المواجهة الأوروبية النارية بين بنفيكا البرتغالي وتشيلسي الإنجليزي، في إطار منافسات مسابقة كأس العالم للأندية 2025.

موعد مباراة بنفيكا ضد تشيلسي في دور الستة عشر من كأس العالم للأندية

ويستقبل ملعب بنك أوف أمريكا، مواجهة بنفيكا وتشيلسي، ضمن فعاليات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم للأندية، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، المواجهة المثيرة بين النسور البرتغالية والبلوز، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب بنك أوف أمريكا.

وتأهل بنفيكا إلى دور الستة عشر من البطولة، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بينما صعد تشيلسي إلى نفس هذا الدور كوصيف للمجموعة الرابعة خلف فلامنجو البرازيلي.

من المقرر، أن تنطلق المباراة اليوم السبت الموافق 28 يونيو 2025، في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والثانية عشر بتوقيت عمان والإمارات.

