القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد بنفيكا في كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة -

تتجه الأنظار نحو استاد بنك أوف أمريكا مساء السبت، لمتابعة القمة الأوروبية بين بنفيكا البرتغالي وتشيلسي الإنجليزي، في إطار منافسات مسابقة كأس العالم للأندية 2025.

ويستقبل ملعب بنك أوف أمريكا، مواجهة بنفيكا وتشيلسي، ضمن فعاليات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم للأندية، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، المواجهة المثيرة بين النسور البرتغالية والبلوز.

وتأهل بنفيكا إلى دور الستة عشر من البطولة، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بينما صعد تشيلسي إلى نفس هذا الدور كوصيف للمجموعة الرابعة خلف فلامنجو البرازيلي.

ومن المقرر، أن تنطلق المباراة اليوم السبت الموافق 28 يونيو 2025، في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والثانية عشر بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمبارة تشيلسي ضد بنفيكا في كأس العالم للأندية

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة DAZN وهي الناقل الحصري لمباريات كأس العالم للأندية 2025، ومن المقرر أن تبث المنصة جميع مواجهات البطولة بتقنية عالية في أنحاء العالم مجانًا.