يورجن كلوب يحسم موقفه: "لن أعود للتدريب.. دوري الآن مختلف تمامًا"

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أحمد جودة - القاهرة - بعد أشهر من رحيله عن قيادة ليفربول الإنجليزي في صيف 2024، خرج المدرب الألماني يورجن كلوب عن صمته، متحدثًا لأول مرة بشكل مباشر عن مستقبله التدريبي، وردًا واضحًا على التكهنات التي ربطته بالعودة إلى عالم التدريب مجددًا، سواء في الدوري الإسباني أو الألماني، لا سيما مع فرق كبرى مثل ريال مدريد ولايبزيج.

كلوب: "لم أعد أرغب في العودة.. وجدت ما يشعل حماسي بعيدًا عن التدريب"

في حديثه لصحيفة "Welt am Sonntag" الألمانية، كشف كلوب عن قناعته التامة بعدم العودة للتدريب قائلًا: "لا أرغب في العودة إلى مقعد المدير الفني مرة أخرى. لدي الآن عمل يُرضيني ويملأ طاقتي. لا أعيش حالة من الضغط كما في السابق، أصبحت أُدير وقتي بشكل أفضل بكثير، وزوجتي سعيدة جدًا بذلك لأننا نستطيع التخطيط لحياتنا بسهولة لم نكن نحظى بها من قبل".

وأكد كلوب أن الأمر لم يكن يتعلق بالرغبة في "الراحة" أو "التقاعد"، بل بالانتقال إلى مرحلة مهنية جديدة أكثر استقرارًا وتنظيمًا.

1200 مباراة و23 عامًا من الضغط المتواصل

تطرق كلوب إلى رحلته التدريبية الطويلة، التي بدأت منذ أكثر من عقدين، قائلًا: "لقد خضت 1081 مباراة رسمية، وإذا أضفنا المباريات الودية على مدار 23 عامًا، سنقترب من 1200 مباراة. بالإضافة إلى المؤتمرات الصحفية، والمقابلات الإعلامية، كنت دائمًا في حالة من التفاعل المستمر، خاصة في ليفربول حيث تحملت مسؤولية كبرى، لقد كان ذلك كثيرًا، كثيرًا جدًا، لكنني في الوقت نفسه استمتعت بكل لحظة".

وتابع: "في بعض الأيام، كنت أقول لنفسي: هل يعقل أنني محظوظ إلى هذا الحد؟ من أين بدأتُ، وإلى أين وصلت؟ لكن الآن، إذا عدت للتدريب، سأبدأ من جديد بنفس الطاقة والتفاني، وهذا ما لم أعد أراه مناسبًا بعد الآن".

شائعات لايبزيج.. ورد كلوب الحاسم

وردًا على التكهنات التي ربطته بتدريب نادي لايبزيج الألماني بعد إقالة ماركو روز، أوضح كلوب العلاقة التي تربطه بإدارة النادي، وخاصة أوليفر مينتزلاف الرئيس التنفيذي: "هذا لم يكن مطروحًا من الأساس. علاقتي مع ريد بول لا ترتكز على أن أكون مدربًا في أي من فرقها. دوري الجديد هو دور استشاري عالمي، أشارك فيه خبرتي كمدرب ومدير فني طويل الأمد، وأساعد الجيل الجديد من المدربين على التطور، لا أتدخل في مهامهم، ولا أكون سيفًا مسلطًا عليهم، هذا ليس موقفي".

رئيس عالمي لكرة القدم في ريد بول.. دور كلوب الجديد

أوضح كلوب ملامح وظيفته الجديدة داخل منظومة ريد بول، حيث يشغل منصب "الرئيس العالمي لكرة القدم"، وهو دور يُعنى بتطوير الأداء الرياضي عبر شبكة الأندية التابعة للمجموعة. وقال: "نحن نعمل على تطوير أندية مثل باريس إف سي، الذي صعد مؤخرًا إلى الدرجة الأولى بعد سنوات طويلة، وبراغانتينو في البرازيل، حيث يُبنى ملعب تدريب جديد لتطوير المواهب الشابة في بيئة هادئة. نعم، نحتاج للمال لتحقيق هذه الأهداف، لكننا لا نطلب من المقر الرئيسي تمويلًا بملايين اليوروهات. نحن نقاتل من أجل كل يورو".