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أحمد جودة - القاهرة -

اتخذت إدارة نادي النصر السعودي قرارًا بفتح باب الرحيل أمام المهاجم الكولومبي جون دوران خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2025، بعد فترة لم ترقَ إلى مستوى التطلعات داخل صفوف الفريق.

النصر يفتح الباب أمام رحيل جون دوران وفنربخشة يتحرك بطلب من مورينيو

وكشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن النصر منح الضوء الأخضر لدوران من أجل مغادرة النادي، بعد تلقيه عرضًا رسميًا من نادي فنربخشة التركي.

وبحسب رومانو، فقد بدأت بالفعل المفاوضات بين اللاعب والنادي التركي لمناقشة البنود الشخصية في العقد المحتمل، وسط رغبة جادة من فنربخشة في حسم الصفقة خلال الأيام المقبلة، وذلك بناءً على توصية مباشرة من المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي يرى في دوران عنصرًا مهمًا لمشروعه الجديد.

تجربة قصيرة مع النصر

وكان جون دوران قد انضم إلى النصر في يناير 2025 قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، ضمن صفقة شتوية استهدفت تدعيم الخط الأمامي. ورغم بدايته الواعدة، لم يتمكن المهاجم الكولومبي من حجز مكان أساسي بشكل منتظم في تشكيل الفريق، وهو ما دفع إدارة النصر إلى إعادة تقييم مستقبله مع النادي.

أرقام مقبولة لكن لم تُقنع

وخلال مشاركته مع النصر في الموسم المنقضي، خاض دوران 13 مباراة في دوري روشن السعودي سجل خلالها 8 أهداف، كما شارك في 5 مباريات ضمن دوري أبطال آسيا، أحرز فيها 4 أهداف. ورغم هذه الأرقام، لم ينجح في إقناع الجهاز الفني بقدرته على قيادة الهجوم بصورة مستمرة.

وتُعد هذه الصفقة المحتملة فرصة مهمة لدوران من أجل استعادة بريقه تحت قيادة مدرب بحجم مورينيو، وفي دوري يتسم بالتنافسية والصخب الجماهيري الكبير.