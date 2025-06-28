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أحمد جودة - القاهرة -

يغيب النجم البرازيلي نيمار جونيور عن النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بصيغتها الموسعة بمشاركة 32 فريقًا، والتي تُقام في الولايات المتحدة، في وقت تتألق فيه الأندية البرازيلية بقوة في البطولة، مما يزيد من حسرة غيابه عن هذا المحفل العالمي.

نيمار خارج مونديال الأندية الموسع.. و"اللعنة" تلاحقه للمرة الثالثة

ورغم غياب نيمار، أثبتت الأندية البرازيلية حضورها اللافت، حيث نجح الرباعي بالميراس، بوتافوجو، فلامنجو، وفلومينينسي في العبور إلى دور الـ16 بعد أداء مميز في دور المجموعات، ما يعزز الآمال البرازيلية بتحقيق نتائج كبيرة في الأدوار الإقصائية.

وتشهد مرحلة دور الـ16 مواجهة قوية بنكهة محلية، حيث يصطدم بالميراس ببوتافوجو في ديربي برازيلي واعد، يضمن تواجد ممثل واحد على الأقل في ربع النهائي، فيما تنتظر فلامنجو مهمة صعبة أمام العملاق الألماني بايرن ميونخ، بينما يصطدم فلومينينسي بإنتر ميلان، وصيف دوري أبطال أوروبا، في واحدة من أبرز مباريات الدور.

نيمار ومونديال الأندية.. علاقة متوترة ولعنة مستمرة

تُعد هذه النسخة بمثابة "الفرصة الضائعة" الثالثة لنيمار في بطولة كأس العالم للأندية، لتتحول البطولة إلى ما يشبه اللعنة التي تطارده منذ سنوات.

الفرصة الأولى ضاعت حين رحل عن باريس سان جيرمان في صيف 2023، قبل أن يتوج النادي الباريسي بدوري أبطال أوروبا ويضمن التأهل إلى نسخة 2029 من المونديال.

الفرصة الثانية كانت مع الهلال السعودي، الذي انضم إليه نيمار مقابل 90 مليون يورو، لكنه لم يشارك سوى في مباريات محدودة بسبب تعرضه لإصابة قوية في الرباط الصليبي، أنهت موسمه مبكرًا.

الفرصة الثالثة جاءت عبر عرض من فلومينينسي، لكنه رفضه بسبب عدم جاهزيته البدنية بعد فترة طويلة من الغياب، ليعود لاحقًا إلى فريقه الأم سانتوس في يناير الماضي، ويجدد عقده حتى نهاية عام 2025.

الإصابات تحرم نيمار من التألق العالمي

منذ انتقاله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في 2017 في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، عانى نيمار من سلسلة إصابات متكررة أعاقت مسيرته، وحرمت الجماهير من رؤيته في أكبر البطولات بأفضل حالاته.

وكان مونديال الأندية فرصة مثالية للنجم البرازيلي لاستعادة الأضواء في أجواء حماسية وطقس حار يناسب أسلوبه، إلا أن الإصابات والاختيارات غير الموفقة حالت دون ذلك مجددًا.

ويبقى نيمار خارج البطولة التي كان يُتوقع أن يكون أحد أبرز نجومها، في وقت تستعد فيه الأندية البرازيلية لخوض معارك قوية، حاملة آمال الجماهير، ومؤكدة أن الغياب الفردي لا يمنع الحضور الجماعي القوي.