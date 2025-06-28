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أحمد جودة - القاهرة -

واصل الشاب جونزالو جارسيا خطف الأنظار مع ريال مدريد خلال مشاركته اللافتة في بطولة كأس العالم للأندية، مؤكدًا أنه ليس مجرد موهبة عابرة، بل مشروع نجم كبير يترسخ في خطط المدرب تشابي ألونسو.

جونزالو جارسيا.. موهبة صاعدة تُبهر ريال مدريد وتعيد للأذهان روح راؤول

في ليلة ماطرة بملعب "لينكولن فاينانشال فيلد" بفيلادلفيا، وبينما واجه ريال مدريد نظيره سالزبورج وسط أجواء مناخية قاسية، تألق جونزالو بثبات كبير، مُظهرًا شخصية قوية لا تهتز بالأمطار ولا رهبة المسابقة، ليبرهن أن مكانه في التشكيلة ليس صدفة بل نتيجة موهبة تستحق الرهان.

ووفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن جارسيا لم يعد مجرد اسم جديد يُجرب في مباريات البطولة، بل أصبح جزءًا فعليًا من الرؤية التكتيكية لألونسو، الذي وجد فيه النموذج المثالي لمهاجم عصري يجمع بين الحسم، والذكاء، والتنوع الفني.

وخلال مواجهته أمام سالزبورج، خاض جونزالو ثالث مباراة أساسية له تواليًا، وأكمل ثاني لقاء له بالكامل، مسجلًا هدفًا ثالثًا بلمسة فنية رائعة، بعد استعادة الكرة والتصرف بهدوء وثقة أمام المرمى، ليحتفل بهدفه بأسلوب يعكس هدوءه ونضجه كلاعب شاب.

ما يميز جونزالو ليس فقط قدرته على التسجيل، بل فهمه العميق للمساحات وتحركاته الذكية خلف خطوط الدفاع، إلى جانب مساهمته الفعالة في الضغط واستمرارية اللعب. قراراته في التمرير والتحرك تكشف عن وعي تكتيكي نادر في هذا العمر، ما جعله يحظى بإشادة جماهير النادي الملكي، وثقة مدربه ألونسو.

تحليل خرائط تحركاته خلال المباراة أظهر انتشارًا فعالًا على الأطراف، وتمركزًا مستمرًا داخل منطقة الجزاء، مع أداء هجومي متكامل يؤكد نضجه الكروي وتطور أدواره داخل الملعب.

جونزالو لا يقتصر دوره على كونه رأس حربة تقليدي، بل يشارك في صناعة اللعب، يتحرك لسحب المدافعين وفتح المساحات لزملائه، ويُجيد اللعب دون كرة، مما يجعله مناسبًا تمامًا لأسلوب ريال مدريد الذي يتطلب لاعبين مرنين ومتكاملين.

وأشاد تشابي ألونسو بنجمه الواعد، قائلًا:

"جونزالو يمثل المهاجم الكلاسيكي الذي ينتظر فرصته ويتحرك بذكاء. أرى فيه شيئًا من راؤول، في تحركاته وهدوئه داخل منطقة الجزاء. أنا فخور بما يقدمه."

تشبيه جونزالو براؤول لم يأتِ من فراغ، فأسلوبه يحمل بصمات القائد التاريخي، من ذكائه في التمركز عند القائم الأول، إلى حاسته التهديفية العالية، وسلوكياته الهادئة في إنهاء الهجمات دون تكلف أو استعراض.

ومثلما فعل راؤول في بداياته، يدرك جونزالو أن طريق المجد في ريال مدريد يبدأ بالالتزام والعمل الجاد، فالتاريخ لا يصنعه الموهوبون فقط، بل أولئك الذين يعرفون كيف يثبتون أنفسهم كل يوم.