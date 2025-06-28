الرياض - كتبت رنا صلاح - يواصل نادي الزمالك تحركاته المكثفة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول استعدادًا للموسم الجديد، في محاولة لإعادة بناء فريق قادر على المنافسة بعد فترة من التراجع الفني والإداري، وكشفت مصادر داخل القلعة البيضاء عن خطة إدارة النادي للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب مقابل تدعيم الصفوف بعناصر خبرة وأصحاب جودة عالية من فرق الدوري الممتاز.

بالسلامة والقلب داعليكوا.. حسين لبيب يطرد “رباعي الفريق“ من النادي وسط صدمة الجماهير

قرر الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك فتح الباب أمام بيع أربعة لاعبين شباب وهم مهاب ياسر ومحمد عاطف وحازم أسامة وحسام أشرف، ويأتي هذا القرار بعد تقييم شامل لأداء اللاعبين خلال الموسم الماضي، حيث لم يحصل الرباعي على فرص كافية للمشاركة، بالإضافة إلى الحاجة لتوفير سيولة مالية وإفساح المجال أمام صفقات قوية قادمة.

الزمالك يستهدف ثلاثي بيراميدز

في المقابل، يسعى الزمالك لضم ثلاثي نادي بيراميدز المميز محمود صابر وهو لاعب وسط شاب يمتلك رؤية ممتازة في الملعب، ويعد من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية، ومحمد رضا بوبو وهو لاعب دولي مميز في خط الوسط، يتمتع بقدرات دفاعية وهجومية، وكان الزمالك مهتمًا بضمه في فترات سابقة ومحمود زلاكة وهو لاعب واعد يجيد اللعب كظهير وجناح وينظر إليه كصفقة مستقبلية قوية للنادي الأبيض.

وتأمل إدارة الزمالك في التوصل إلى اتفاق مع نادي بيراميدز لإتمام الصفقات، سواء عبر الشراء المباشر أو إدخال لاعبين ضمن صفقة تبادلية لتقليل المقابل المالي.

التفاوض مع دغموم جناح المصري

على جانب آخر، دخل الزمالك في مفاوضات متقدمة مع نادي المصري البورسعيدي من أجل التعاقد مع الجناح الجزائري عبد الرحيم دغموم الذي قدم مستويات مميزة خلال الموسم المنتهي ولفت الأنظار بمهاراته وسرعته وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي.

وتسعى الإدارة البيضاء لضم دغموم كأحد الحلول لتعويض النقص في مركز الجناح الهجومي، خاصة في ظل عدم استقرار مستوى عدد من اللاعبين في هذا المركز خلال الموسم الماضي.