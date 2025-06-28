الرياض - كتبت رنا صلاح - في السنوات الأخيرة، أصبح الحديث عن ثروات نجوم كرة القدم لا يقل أهمية عن مستواهم في الملاعب ومع دخول عام 2025، تصدرت أسماء مثل ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، ونيمار داسيلفا قوائم أغنى الرياضيين في العالم، مما أثار فضول الجماهير لمعرفة من يتصدر هذه المعركة المالية المحمومة.

"فلوسهم وصلت لفين!".. مقارنة خرافية بين ميسي ورونالدو ونيمار في 2025.. اللي طلع الأول هيبهرك!!

ليونيل ميسي، النجم الأرجنتيني، استمر في بناء ثروته حتى بعد انتقاله للدوري الأمريكي لم يعتمد فقط على راتبه المرتفع مع إنتر ميامي، بل أضاف إلى دخله مجموعة استثمارات ناجحة في قطاع العقارات وشراكات مع علامات تجارية عالمية وتُقدّر ثروته في 2025 بحوالي 650 مليون دولار، مما يجعله من بين الأعلى دخلًا في التاريخ الرياضي.

رونالدو: ماكينة المال لا تتوقف

أما كريستيانو رونالدو، فقد تجاوز فكرة كونه مجرد لاعب كرة قدم انتقاله إلى نادي النصر السعودي فتح أمامه أبواب استثمار جديدة في منطقة الشرق الأوسط. كما استمرت علامته التجارية CR7 في التوسع عالميًا، سواء في الملابس أو الفنادق أو حتى العطور وبحسب التقديرات، فإن ثروته في عام 2025 وصلت إلى 750 مليون دولار، مما يجعله الأغنى بين الثلاثة.

نيمار: عقود ضخمة وإعلانات عالمية

نيمار لم يكن بعيدًا عن المنافسة، إذ أنهى عام 2024 بتوقيع عقد ضخم مع نادٍ في الدوري السعودي أيضًا، بجانب استمراره كسفير للعديد من الشركات الكبرى في مجال الإلكترونيات والأزياء وتُقدر ثروته الحالية بحوالي 400 مليون دولار، ما يضعه في المركز الثالث بين زملائه النجوم، ولكنه لا يزال من أكثر اللاعبين تأثيرًا من الناحية التسويقية.

من يتصدر القائمة؟

إذا نظرنا إلى الأرقام بواقعية، فإن كريستيانو رونالدو ما زال في الصدارة من حيث القيمة الصافية للثروة، يليه ليونيل ميسي، ثم نيمار وعلى الرغم من أن الفروقات ليست بسيطة، إلا أن جميعهم يمثلون نماذج للنجاح الرياضي والتجاري في آنٍ واحد، ويعكسون كيف يمكن لكرة القدم أن تفتح أبوابًا واسعة نحو الثروات العالمية.