الرياض - كتبت رنا صلاح - أنهى نادي الهلال السعودي اتفاقه بشكل رسمي مع النجم الفرنسي ثيو هيرنانديز، ظهير أيسر نادي ميلان الإيطالي، في صفقة أثارت اهتمام المتابعين، وذلك بحسب ما أفاد الصحفي الإيطالي الموثوق في أخبار الانتقالات “نيكولا شيرا”.

«الاتفاق تم خلاص».. تفاصيل عقد ثيو هيرنانديز مع الهلال السعودي.. وقيمة العقد

وكشف شيرا أن عقد اللاعب مع الهلال يمتد لأربعة مواسم، فيما بلغت قيمة الصفقة نحو 25 مليون يورو، في واحدة من أبرز صفقات موسم الانتقالات الصيفي الجاري في السعودية.

ومن المنتظر أن يعلن النادي السعودي عن الصفقة خلال ساعات، بالتوازي مع رحيل اللاعب البرازيلي رينان لودي، الذي يشغل نفس المركز في الفريق، في إطار خطة التجديد التي يقودها المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاغي.

وكان إنزاغي قد أبدى رغبة واضحة في التعاقد مع ثيو هيرنانديز، نظرًا لما يمتلكه اللاعب من قدرات هجومية ودفاعية مميزة، وهو ما جعله واحدًا من أبرز الأظهرة على مستوى الكرة الأوروبية خلال السنوات الماضية.

ويأتي الإعلان عن الصفقة في توقيت حساس، حيث يستعد الهلال السعودي لخوض مباراة مصيرية أمام باتشوكا المكسيكي في كأس العالم للأندية، فجر الجمعة، والتي ستحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من البطولة العالمية ويُنتظر أن يمنح التوقيع مع هيرنانديز دفعة معنوية كبيرة للفريق في مشواره القاري.

وتعكس هذه الصفقة طموح الهلال في تعزيز صفوفه بأسماء عالمية قادرة على المنافسة على أعلى المستويات، خاصة مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد الذي يشهد مشاركة الزعيم في بطولات قارية وعالمية كبرى.