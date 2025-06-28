نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بالميراس ضد بوتافوجو في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد بالميراس البرازيلي لخوض مواجهة نارية أمام مواطنه فريق بوتافوجو، في إطار منافسات مسابقة كأس العالم للأندية.

ويستضيف ملعب لينكون فاينانشال فيلد، المواجهة البرازيلية المثيرة، بين بالميراس وبوتافوجو، ضمن فعاليات دور الستة عشر من مسابقة كأس العالم للأندية والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وصعد بالميراس إلى دور الستة عشر بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، في المقابل تأهل بوتافوجو إلى نفس هذا الدور كوصيف للمجموعة الثانية خلف باريس سان جيرمان.

وكان قد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، عن تولي الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير إدارة مواجهة بالميراس وبوتافوجو ويعاونه كل من، مساعد أول: الفرنسي سيريل موجنير. مساعد ثاني: الفرنسي مهدي رحموني. حكم رابع: السويدي جلين نيبرج.

موعد مباراة بالميراس ضد بوتافوجو في كأس العالم للأندية

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم السبت الموافق 28 يونيو 2025، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والثامنة بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة بالميراس ضد بوتافوجو في كأس العالم للأندية

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة DAZN وهي الناقل الحصري لمباريات كأس العالم للأندية 2025، ومن المقرر أن تبث المنصة جميع مواجهات البطولة بتقنية عالية في أنحاء العالم مجانًا.

