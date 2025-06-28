نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد زويد يكتب: وسام أبو علي لاعب من طراز رفيع وبيعة خسارة لن تعوض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل الشديد حول تفكير إدارة النادي الأهلي بشأن بيع الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم القلعة الحمراء.

ويعد مهاجم النادي الأهلي أحد أبرز العناصر الموجودة داخل قائمة المارد الأحمر خلال الموسمين الماضيين، وهداف الفريق بالإضافة إلى أنه دائما يصنع الفارق لصالح فريقه.

ولذلك لا يمكن التفريط في اللاعب بسهولة ومهما كانت الإغراءات المالية، لأن تلك المواهب التي تضعك دائما في المقدمة لا يمكن أبدا تقديرها بالمال، خاصة وأن فريق الأهلي المصري في الوقت الحالي ليس بحاجة إلى المال في الوقت الحالي.

ويمكنه أيضا التعاقد مع لاعبين مميزين بعد حصوله على مدخلات مالية من جوانب مختلفة خلال المواسم السابقة، وخاصة بعد مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة.

الأهلي الآن في حوزته لاعبين مميزين قادر على البناء بهم فريق لا يقهر في جميع المحافل الرياضية.

اختلاف النظرة إلى وسام

لذلك من وجهة نظري لا يجب أبدًا النظر إلى هذا اللاعب بنفس النظرة التي ننظرها للآخرين وكيفية تسويقهم بشكل أفضل للحصول على أموال أفضل، لأنه كلاعب لايمكن تعويضه بسهولة، خاصة وأن الأهلي استمر لمواسم عديدة يبحث عن لاعب جيد في هذا المركز.

لذلك أرى أن هناك عدد من الأسماء داخل النادي الأهلي لا يمكن الاستغناء عنهم، بل ويجب البناء عليهم للوصل إلى فريق قوي قادر على تحقيق جميع الألقاب التي سينافس عليها المارد الأحمر خلال السنوات المقبلة.

ومن ضمن هؤلاء الأسماء " وسام أبو علي، إمام عاشور، محمد علي بن رمضان، وزيزو، وتريزيجيه، ومصطفى شوبير ، وأليو ديانج " هؤلاء يجب استغلالهم وتدعيمهم بلاعبين أفضل في جميع أنحاء الملعب حتى يصل الأهلي إلى العالمية كما هو المعتاد، بل وينافس فرق أوروبا كمنافس عنيد لا يقبل الخسارة، وعدم الاكتفاء بالتمثيل المشرف في المحافل العالمية كبطولة كأس العالم للأندية والإنتركونتننتال.

رسالة لإدارة الأهلي

وأخيرًا لإدارة النادي الأهلي الحق المطلق في بيع أو الإبقاء على أي لاعب داخل الفريق ولكننا دائما نبرز أرائنا رغبة منا في تواجد أنديتنا متوجة دائما بجميع البطولات المختلفة في عالم كرة القدم.

