نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي بورسعيد يستقبل وزير الرياضة والمحافظ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار جولته التفقدية بمحافظة بورسعيد، قام الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، بجولة داخل نادي بورسعيد الرياضي، وذلك للوقوف على أعمال التطوير الجارية ومتابعة حالة المنشآت الرياضية بالنادي، والاطلاع على الاحتياجات الفنية والإدارية لدعمها خلال الفترة المقبلة.

وتفقد الوزير والمحافظ عددًا من مرافق النادي والذي تم نقله من ارض استاد بورسعيد إلى موقعه الحالي، حيث استمعا إلى شرح مفصل من مجلس إدارة النادي حول أبرز التحديات التي تواجهه، وسبل النهوض بالأنشطة الرياضية والخدمية المقدمة للأعضاء.

و اعرب وزير الشباب والرياضة عن حرصه لزيارة نادي بورسعيد الرياضي، والاطلاع على أعمال التطوير الجارية فيه. مؤكدا ان الجميع يعمل على قدم وساق من اجل توفير أفضل المنشات والخدمات للشباب المصري وأعضاء النادي.

مشددا على أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بدعم وتطوير البنية التحتية الرياضية في كافة أنحاء الجمهورية، ونادي بورسعيد الرياضي هو أحد الوزارة.

واختتم حديثه بان وزارة الشباب والرياضة تعمل بالتنسيق مع محافظة بورسعيد لضمان الانتهاء من كافة أعمال التطوير في أقرب وقت ممكن، ليصبح النادي صرحًا رياضيًا متكاملًا يخدم أعضاءه وجميع شباب بورسعيد، ويوفر لهم بيئة مثالية لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

ومن جانبه، توجه اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بالشكر لمعالي الوزير على دعمه الكبير للانشاءات والتجهيزات التي جرت بنادي بورسعيد الرياضي وإلى يعد إضافة كبرى للأندية الرياضية داخل محافظة بورسعيد، ومؤكدا أنه سيتم تكثيف الجهود لاستكمال العمل بالنادي، مشيدٱ بالجهود المثمرة التي ساهمت في تذليل المعوقات للوصول لهذه المرحلة من التجهيزات الانشائية بالنادي الرياضي.

ومن جانبهما، توجها النائبين الدكتور محمود حسين والاستاذ حسن عمار، بخالص الشكر للسيد الوزير والسيد محافظ بورسعيد، على دعمهما الكبير لمشروع إنشاء وتطوير نادي بورسعيد الرياضي، حيث أشاد النائبين بالجهود المثمرة في تجهيز الصالة الرياضية لكرة اليد والدعم المادي المقدم من الوزير والمحافظ لتسريع وتيرة العمل بالنادي.