نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد عبد الفتاح ينتقل إلى زد في صفقة تبادلية مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي زد عن توصله إلى اتفاق مع النادي الأهلي لانتقال الظهير الأيمن خالد عبد الفتاح إلى صفوف الفريق في صفقة تبادلية.

حيث تشمل الصفقة انتقال مصطفى العش لاعب زد إلى الأهلي بصفة نهائية مقابل 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى انتقال خالد عبد الفتاح إلى زد مقابل 25 مليون جنيه، كما سيضم زد أحمد رضا لاعب وسط الأهلي على سبيل الإعارة.

كما يسعى نادي زد إلى تعزيز صفوفه بلاعبين أصحاب خبرة وقدرة على تقديم الإضافة الفنية للفريق في الموسم المقبل ويعتبر خالد عبد الفتاح إضافة قوية للفريق، حيث يمتلك خبرة كبيرة في الملاعب المصرية.

ومن المتوقع أن يكون لانتقال خالد عبد الفتاح تأثيرًا على تشكيلة الأهلي في الموسم المقبل، خاصة مع البحث عن بديل مناسب له في مركز الظهير الأيمن، وسيكون على الجهاز الفني للأهلي العمل على تدعيم هذا المركز بلاعب متميز.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة في الأيام القادمة، بعد الانتهاء من آخر البنود المتعلقة بالجوانب المالية، وسيكون لانتقال خالد عبد الفتاح إلى زد تأثيرًا على مستقبل الفريقين في الموسم المقبل.

