كلوب ينتقد نظام كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي السابق، النظام الجديد لبطولة كأس العالم للأندية، معتبرًا أن المسابقة لا تحمل أي فائدة حقيقية وتُدمّر نسق اللاعبين البدني والذهني، معتبرًا إياها "أسوأ فكرة تم تطبيقها في كرة القدم".

وتواجه بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد انتقادات واسعة، ولم تلقَ ترحيبًا كبيرًا، خصوصًا من اللاعبين الأوروبيين الذين يخوضون عددًا هائلًا من المباريات على مدار العام دون فترات راحة كافية. وهو ما أكده أيضًا البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة، رغم عدم مشاركته في البطولة، بقوله: من الصعب علينا أن نُضطر للتخلي عن عطلتنا. نحن نستحقها. كل شخص يستحق على الأقل ثلاثة أسابيع أو شهرًا من الراحة. كثيرون من المشاركين في البطولة لن يحصلوا على ذلك.

وقال كلوب، مدير عمليات كرة القدم في شركة رد بول، في مقابلة مع صحيفة "ويلت" الألمانية: إنها أسوأ فكرة تم تطبيقها في كرة القدم على الإطلاق. أخشى أن يتعرض اللاعبون لإصابات غير مسبوقة في الموسم المقبل، هذا العام لدينا كأس العالم للأندية، وفي العام المقبل لدينا كأس العالم للمنتخبات، ما يعني أنه لا توجد فرصة حقيقية للتعافي بالنسبة للاعبين، لا بدنيًا ولا ذهنيًا.

ورفض كلوب فكرة أن العائد المالي الضخم للمسابقة، الذي قد يصل إلى 125 مليون دولار للفريق الفائز، يمكن أن يبرر الضرر الواقع على اللاعبين، قائلًا: أفهم من يقول إن المال المدفوع للمشاركة كبير إلى حد الجنون. لكن هذا لا ينطبق على جميع الأندية، هناك لاعب في الدوري الأميركي لكرة السلة يتقاضى أيضًا أموالًا طائلة، لكنه يحصل على أربعة أشهر راحة في السنة. فيرجيل فان دايك لم يحصل على هذه الراحة طيلة مسيرته. لا يجب أن تُقام بطولات مثل كأس العالم للأندية على حساب صحة اللاعبين. لا أتمنى هذا لأحد.

وختم كلوب: لا يمكن الاستمرار بهذا الشكل. يجب ضمان فترات راحة حقيقية للاعبين، لأنه بدونها لن يتمكنوا من تقديم أفضل ما لديهم على المدى الطويل، وإذا حدث ذلك، فإن المنتج كله سيفقد قيمته، لكن للأسف، لا يبدو أن فيفا تنوي الاستماع لهذا التحذير.