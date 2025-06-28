الرياض - كتبت رنا صلاح - لا يزال السؤال الأشهر في عالم كرة القدم يتردد على ألسنة الجماهير والإعلاميين: من الأفضل، ليونيل ميسي أم كريستيانو رونالدو؟ وفي لقاء إعلامي جديد، وجه هذا السؤال إلى النجم المصري محمد صلاح، أحد أبرز لاعبي العالم حاليًا، وكما تعودنا منه، جاء رده ذكيًا ومتوازنًا، عكس نضجه الكروي واحترافيته العالية في التعامل مع القضايا الجدلية، في السطور التالية نستعرض أبرز ما جاء في إجابته، والتي جمعت بين الإعجاب والاحترام والرسائل العميقة دون الانحياز لأي طرف.

سألوا محمد صلاح مين الأفضل ميسي ولا كريستيانو؟ شوف ردّه الصادم اللي حيخلي الجمهور ينقسم نصين!

في لقاء إعلامي حديث، وجه إلى النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر، السؤال الكروي الأشهر: “من الأفضل، ليونيل ميسي أم كريستيانو رونالدو؟” وكما اعتدنا منه، جاء رده متوازنًا وذكيًا، ابتعد فيه عن المقارنات المباشرة، وركّز على التقدير والاحترام لكلا النجمين.

رد متوازن ومحايد

أوضح محمد صلاح أن كلًا من ميسي وكريستيانو أسطورتان في عالم كرة القدم، ولكل منهما أسلوبه الخاص وإنجازاته التي لا يمكن إنكارها، رافضًا الانحياز لأي طرف.

إعجاب بميسي

عبر عن إعجابه الشديد بليونيل ميسي، مؤكدًا أنه يعد قدوة ملهمة له، واستفاد كثيرًا من طريقة لعبه ومسيرته الناجحة.

احترام لإنجازات كريستيانو

أكد صلاح احترامه الكبير لما حققه كريستيانو رونالدو، ووصفه بأنه نموذج في الإصرار والمثابرة والطموح المستمر نحو القمة.

دروس من النجمين

أشار إلى أنه تعلم من كل لاعب على حدة، واكتسب خبرات من أسلوب كلٍ منهما في الحفاظ على النجاح وتحقيق الثبات في المستوى.

رسالة احترافية للجمهور

اختتم حديثه بالتأكيد على أن الأهم من المقارنة هو الاعتراف بتأثير كل نجم في تطور كرة القدم العالمية، وأن احترام النجاح واجب أيًا كان مصدره.

محمد صلاح بهذا الرد، لم يُرضِ جميع الأطراف فحسب، بل قدّم نموذجًا راقيًا في التفكير والاحترافية يستحق الاحترام والتقدير.