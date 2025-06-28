نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات تعاقد برشلونة مع نيكو ويليامز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة حدد يوم 6 يوليو المقبل كموعد نهائي لدفع قيمة الشرط الجزائي للتعاقد مع نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بلباو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، تبلغ قيمة الشرط الجزائي المدرج في عقد ويليامز 62 مليون يورو، تشمل 58 مليونًا كقيمة أساسية، إلى جانب تعديلات مرتبطة بمؤشر الأسعار. ويسعى برشلونة إلى إتمام الصفقة ضمن ميزانية الموسم الرياضي 2025/2026، التزامًا بلوائح اللعب المالي النظيف التي تفرضها رابطة الدوري الإسباني “الليجا”.

وأوضحت مصادر من داخل النادي الكتالوني لصحيفة سبورت أن برشلونة لا يعتزم اللجوء إلى تفعيل أي روافع مالية جديدة لإبرام الصفقة، مشيرة إلى أن العوائد المتوقعة من مبيعات تذاكر كبار الشخصيات وبعض الصفقات التجارية المنتظرة ستكون كافية لتغطية التكاليف.

كما أفادت الصحيفة بأن النادي توصل إلى اتفاق كامل مع اللاعب بشأن بنود عقده الجديد، والذي سيمتد لمدة ستة مواسم، براتب سنوي يتراوح بين 7 و8 ملايين يورو. ويُظهر ويليامز رغبة واضحة في الانضمام إلى صفوف برشلونة وارتداء قميص الفريق بدءًا من الموسم المقبل.

