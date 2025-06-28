نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم مانشستر سيتي يكشف خطة بيب جوارديولا للفوز على يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف سافينيو نجم فريق مانشستر سيتي، اسرار وخفايا وكواليس قالها لهم بيب جوارديولا المدير الفني، لتحقيق انتصار كبير على يوفنتوس بالجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس العالم للأندية.

حقق فريق مانشستر سيتي انتصار كبير على يوفنتوس بالجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس العالم للأندية، بنتيجة خمس اهداف مقابل هدفين، وتصدر مجموعته واحتل يوفنتوس الوصافة.

سر الفوز

قال سافينيو:

استغل بيب [غوارديولا] أول مباراتين في كأس العالم للأندية، للمساعدة في اكتساب الإيقاع والثقة، ومع ذلك، ضد يوفنتوس - الفريق الأقوى مقارنة بالفرق الأخرى - طلب منا الضغط أكثر، ونجحنا في تحقيق النتيجة.

سافينيو عن تمريرته الحاسمة لـ فيل فودين ضد يوفنتوس:

لم أتحدث معه [عن حرمانه من فرصة التسجيل] لأنني لا أجيد الإنجليزية. راوغتُ حارس المرمى، فسجل. في النهاية، المهم هو الفوز؛ لقد سجلتُ أيضًا، فلا بأس.

يلتقي مانشستر سيتي مع الهلال السعودي ضمن منافسات دور الستة عشر بكأس العالم للأندية، اما يوفنتوس سيصطدم بفريق ريال مدريد.

