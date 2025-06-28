الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية مساء اليوم السبت 28 يونيو 2025 صوب ملعب المواجهة المرتقبة بين بنفيكا البرتغالي وتشيلسي الإنجليزي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

قناة مجانية تنقل مباراة بنفيكا وتشيلسي اليوم في كأس العالم للأندية 2025.. تعرف على الموعد والمعلقين

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في لقاء يُنتظر أن يشهد ندية وإثارة كبيرة بين الفريقين، في ظل طموحات كل طرف لمواصلة المشوار نحو ربع النهائي.

موقف الفريقين قبل اللقاء

تأهل تشيلسي إلى دور الـ16 بعدما حل وصيفًا لمجموعته برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة واحدة خلف فلامنجو البرازيلي المتصدر. في المقابل، جاء بنفيكا متصدرًا لمجموعته برصيد 7 نقاط، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على بايرن ميونخ الألماني.

القنوات الناقلة والمعلقين

أعلنت شبكة قنوات MBC عن نقل المباراة بشكل مجاني عبر شاشاتها، وتحديدًا من خلال قناة MBC MASR2، حيث سيكون التعليق الصوتي على أحداث اللقاء من نصيب الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، ضمن خطة الشبكة لتغطية خمس مباريات من دور الـ16 بشكل مباشر ومفتوح أمام الجمهور العربي.

تغطية مميزة على MBC MASR2

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التغطيات الحصرية التي تقدمها قنوات MBC لمباريات كأس العالم للأندية 2025، والتي تتضمن أيضًا بث عدد من المواجهات الكبرى في الأدوار القادمة.

تشكيلة مرتقبة وأجواء تنافسية

من المتوقع أن يخوض كلا الفريقين اللقاء بالقوة الضاربة في التشكيلة الأساسية، في ظل رغبة كل منهما في خطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، ومواصلة حلم التتويج بلقب البطولة العالمية.