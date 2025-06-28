نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام الماضي تُرعب بنفيكا قبل مواجهة تشيلسي في مونديال الأندية.. و"برونو لاجي" يبحث عن فك الشفرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ملعب "بنك أوف أمريكا" في مدينة شارلوت الأميركية المواجهة المرتقبة بين تشيلسي الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي، مساء اليوم السبت، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس العالم للأندية، في لقاء يحمل ذكريات أوروبية تعود لأكثر من عقد من الزمان.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتُنقل عبر قناة MBC2 ضمن تغطية شاملة لبطولة مونديال الأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة.

تاريخ مواجهات بنفيكا ضد تشيلسي

يمتلك الفريقان سجلًا من المواجهات الأوروبية السابقة، إذ التقيا ثلاث مرات في بطولات الاتحاد الأوروبي، وكانت الكلمة دائمًا لتشيلسي الذي حقق الانتصار في المباريات الثلاث وسجل 5 أهداف واستقبل هدفين.

أول مواجهة جمعت بين بنفيكا وتشيلسي كانت في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2011-2012، حيث فاز البلوز ذهابًا في لشبونة بهدف دون رد، قبل أن يُكرّر تفوقه إيابًا على ملعب "ستامفورد بريدج" بهدفين مقابل هدف، ليُطيح بالفريق البرتغالي من البطولة ويمضي نحو اللقب في نهاية ذلك الموسم.

أما اللقاء الثالث والأشهر بين الفريقين، فجاء في نهائي الدوري الأوروبي موسم 2012-2013، والذي أقيم في العاصمة الهولندية أمستردام، ورغم تقدم بنفيكا في الأداء، إلا أن تشيلسي خطف الفوز بهدفين مقابل هدف، وتوّج باللقب القاري في واحدة من أكثر النهائيات إثارة في تاريخ البطولة.

مدرب بنفيكا يبحث عن فك شفرة البلوز

التقى برونو لاجي مدرب بنفيكا مع تشيلسي في مواجهتين سابقتين خلال فترة تدريبه لفريق وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، ولم يفز أو يخسر أمام البلوز، وانتهت المباراتين بالتعادل (0-0 و2-2) على الترتيب.

ويتطلع برونو لاجي لفك شفرة التعادلات ضد تشيلسي واحراز أول فوز له ضد البلوز وكذلك قيادة فريقه لإنهاء عقدة الهزائم ضد الفريق الإنجليزي ومحاولة اقتناص بطاقة العبور لربع نهائي المونديال.