نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديد سعر بيع نجم ليفربول في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن استعداد نادي ليفربول للاستغناء عن خدمات لاعبه الشاب هارفي إليوت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث حددت إدارة النادي مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني كقيمة لبيع اللاعب.

وبحسب ما أوردته صحيفة ديلي ميل، فإن إدارة ليفربول لا تمانع في رحيل إليوت هذا الصيف، خاصة في ظل التعاقد مؤخرًا مع النجم الألماني فلوريان فيرتز، ما قد يؤثر على فرص مشاركة إليوت بشكل أساسي في التشكيلة خلال الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا يحظى باهتمام عدد من الأندية، أبرزها برايتون ووست هام من الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى لايبزيغ الألماني، إلا أن العروض المقدمة حتى الآن لم تصل إلى القيمة المطلوبة من ليفربول.

ويأتي هذا الاهتمام بعد الأداء اللافت الذي قدمه إليوت مؤخرًا، حيث ساهم بشكل كبير في بلوغ منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا نهائي بطولة أوروبا، كما شارك مع ليفربول في 28 مباراة بالموسم الماضي، أحرز خلالها 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

