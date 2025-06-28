بالميراس وبوتافوجو يُعيدان مشهدًا نادرًا في كأس العالم للأندية لم يحدث منذ 25 عامًا

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أحمد جودة - القاهرة - في مشهد يعيد عقارب الزمن إلى الوراء، تشهد بطولة كأس العالم للأندية 2025 مواجهة برازيلية خالصة، حين يلتقي بالميراس مع مواطنه بوتافوجو ريغاتاس مساء اليوم في دور الـ16، على أرض الولايات المتحدة الأميركية، في واحدة من أبرز محطات المونديال.

شَقّ بالميراس طريقه نحو دور الـ16 بثبات، بعد أن اعتلى صدارة المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين، فيما صعد بوتافوجو بعدما احتل وصافة المجموعة الثانية بـ6 نقاط، ليضرب الفريقان موعدًا برازيليًا خالصًا في الأدوار الإقصائية.

حدث تاريخي يتكرر بعد ربع قرن

مواجهة بالميراس ضد بوتافوجو ليست مجرد مجرد مباراة في دور الـ16، بل حدثًا تاريخيًا يتكرر بعد ربع قرن، إذ يلتقي فريقان من دولة واحدة في كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخ كأس العالم للأندية بعد نهائي عام 2000، الذي جمع فريقين برازيليين أيضًا بين كورينثيانز وفاسكو دا غاما في أول نهائي للبطولة.

ونجح نادي كورينثيانز في التتويج بأول لقب لكأس العالم للأندية في التاريخ على حساب فاسكو دي جاما بركلات الترجيح، وبعد 25 عامًا، تعود البرازيل لتكتب فصلًا جديدًا من تاريخ المونديال عبر مواجهة بالميراس وبوتافوجو في دور الـ16 بالبطولة.

اكتساح برازيلي في مونديال 2025

ونجحت الأندية البرازيلية الأربعة المشاركة في النسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية في التأهل إلى دور الـ16 بالبطولة وهم (بالميراس – بوتافوجو – فلامينجو – فلومينينسي) في إنجاز استثنائي يُحسب للكرة البرازيلية.

ووضع القدر بالميراس في مواجهة مواطنه بوتافوجو ليطيح أحدهما بالآخر خارج البطولة العالمية، بينما تنتظر فلامينجو وفلومينينسي مواجهتين من العيار الثقيل ضد بايرن ميونخ وانتر ميلان على الترتيب في دور الـ16 بالمونديال.

رُغم تبدّل الأسماء وتغيّر الأجيال، تواصل البرازيل فرض بصمتها على خارطة مونديال الأندية، لا كضيف شرف، بل كصانع للمجد ومُحرّك للتاريخ. ففي كل نسخة، تُثبت الكرة البرازيلية أنها لا تغيب عن المشهد الكبير، بل تعود دومًا لتُعيد رسم الملامح وتخطف الأضواء بأسلوبها الخاص وسحرها الذي لا يبهت.