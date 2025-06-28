نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال السعودي يتلقى ضربة قوية بكأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مسؤولو الهلال السعودي عن مفاجأة صادمة لجماهير الزعيم بعد تعرض نجم الفريق للإصابة خلال مشاركته الأخيرة بكأس العالم للأندية.

وأكد مسؤولو الهلال السعودي إصابة سالم الدوسري قائد الفريق في العضلة الخلفية بعد خوضه مباراة الفريق الأخيرة أمام باتشوكا بكأس العالم للأندية.

وشهدت المباراة فوز فريق الهلال بثنائية نظيفه سجل هدف الفريق الأول سالم الدوسري، وتعرض للإصابة خلال الدقيقة 76 ليحل بدلا منه محمد كانو.

وأشار طبيب الفريق الهلالي أن اللاعب يحتاج إلى ما يقارب من 6 أسابيع للعودة من جديد للمشاركة مع الفريق.

ليتأكد غياب اللاعب بشكل رسمي عن مواجهات المونديال المقبلة، بعد صعود الفريق السعودي إلى دور الـ 8 كثاني مجموعته، بعدما حقق تعادلين وفوز وحيد خلال ثلاث لقاءات خاضهم في دور الـ 16.

ويسعتد فريق الهلال لمواجهة نظيره مانشستر سيتي ضمن مواجهات دور الـ 8 من بطولة مونديال الأندية بأمريكا، يوم 1 من الشهر المقبل.

