نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. ثنائي الجيش يقترب من البنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعتبر يسري وحيد وأحمد متعب ثنائي متميز في نادي طلائع الجيش، وقد لفتا أنظار مسئولي البنك الأهلي بسبب أدائهما المتميز في المباريات الأخيرة.

حيث يبحث البنك الأهلي عن تدعيم صفوفه بلاعبين أصحاب خبرة وقدرة على تقديم الإضافة الفنية للفريق في الموسم المقبل، ويسري وحيد وأحمد متعب من بين الأسماء التي تثير اهتمام النادي.

كما يهدف البنك الأهلي إلى تحقيق نتائج إيجابية في البطولات المحلية والقارية، ويرى مسئولو النادي أن انضمام يسري وحيد وأحمد متعب سيكون إضافة قوية للفريق.

ويعتبر الموسم المقبل سيكون تحديًا كبيرًا للفريق، خاصة مع المنافسة الشديدة بين الأندية المصرية، ويأمل مسئولو النادي أن يساهم انضمام يسري وحيد وأحمد متعب في تحقيق الفريق لأهدافه والمنافسة على البطولات.

