نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. أيمن أشرف يقترب إلى هذا النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر مقربة من نادي وادي دجلة عن اقتراب أيمن أشرف من الانضمام إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حيث يعتبر أيمن أشرف لاعب متميز يمتلك خبرة كبيرة في الملاعب المصرية، وقد لفت أنظار مسئولي وادي دجلة بسبب أدائه المتميز في الفترة الأخيرة.

كما يبحث وادي دجلة عن تدعيم صفوفه بلاعبين أصحاب خبرة وقدرة على تقديم الإضافة الفنية للفريق في الموسم المقبل.

وعلى الجانب الأخر يهدف وادي دجلة إلى تحقيق نتائج إيجابية في البطولات المحلية، ويرى مسئولو النادي أن انضمام أيمن أشرف سيكون إضافة قوية للفريق.