نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال القادمة في كأس العالم للأندية بعد الصعود لدور الستة عشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي لمواجهة نظيره فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو الحالي في لقاء ناري وحاسم بينهم بستاد كامبنج وورلد ضمن منافسات دور 16 من كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الهلال القادمة

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال ومانشستر سيتي فجر يوم الثلاثاء في تمام الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 5:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ومانشستر سيتي

تردد قناة mbc action

القمر: نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد mbc masr

القمر: نايل سات

التردد: 11219

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6.

