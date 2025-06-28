نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باريس ضد إنتر ميامي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لمواجهة نظيره فريق إنترميامي الامريكي يوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو الحالي في لقاء ناري وحاسم بينهم بستاد مرسيدس بنز ضمن منافسات دور 16 من كأس العالم للأندية.

موعد مباراة باريس ضد إنتر ميامي

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي مساء يوم الأحد في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس وإنتر ميامي

يجب اتباع الخطوات التالية، من أجل ضبط تردد قناة dazn على نايل سات لـ مشاهدة المباراة بث مباشر في كأس العالم للأندية 2025.

1- الدخول إلى قائمة الإعدادات من ريموت الرسيفر

2- اختيار إعدادات القنوات ومن ثم اختيار التثبيت اليدوي

3- اختيار القمر الصناعي نايل سات

4- إدخال البيانات (التردد- الاستقطاب- الترميز)

5- الضغط على زر البحث لتحميل قناة dazn

6- الضغط على زر حفظ.

وفيما جاء تردد قناة dazn على النايل سات كالتالي:

1- التردد: 12054

2- الاستقطاب: رأسي

3- معدل الترميز: 29900

4- معامل تصحيح الخطأ: 3/4