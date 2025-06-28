نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار هام من البنك الأهلي بشأن أيمن أشرف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في خطوة مفاجئة، قرر مسئولو البنك الأهلي استبعاد أيمن أشرف من القائمة الأولية للفريق استعدادًا للموسم الجديد، هذا القرار جاء بعد انتهاء عقد اللاعب مع النادي دون التوصل إلى اتفاق بشأن تجديده.

ويشار إلى أن 7 لاعبين آخرين انتهت عقودهم مع النادي دون تجديد، من بينهم محمد أبو جبل الذي انتقل إلى مودرن سبورت في صفقة انتقال حر.



حيث لم تدخل إدارة النادي في مفاوضات مع أي من هؤلاء اللاعبين لتجديد عقودهم، وستعقد جلسة مع المدير الفني طارق مصطفى لتحديد مصيرهم النهائي.

وعلى الجانب الأخر، من المقرر أن يبدأ البنك الأهلي فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من يوليو، بعد أن حصل لاعبوه على راحة سلبية لمدة أسبوعين.

حيث أنهي البنك الأهلي الموسم الماضي في المركز الخامس برصيد 38 نقطة، ويسعى لتحسين أدائه في الموسم المقبل.

