نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يضع 3 بدائل تحسبًا لرحيل وسام أبو علي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد تلقي وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عروضًا مغرية للرحيل عن النادي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لحسم ملف التعاقد مع مهاجم قوي لتعويضه.

وضعت إدارة النادي الأهلي أكثر من مهاجم في قائمة المرشحين لخلافة وسام أبو علي، ومن بينهم مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، ومحمد شريف مهاجم الخليج السعودي السابق.

ويبدو أن حظوظ أسامة فيصل هي الأوفر للانضمام للأهلي، حيث وصل مسئولو المارد الأحمر إلى صيغة اتفاق مع اللاعب، ولا تزال المفاوضات جارية مع ناديه للوصول إلى اتفاق مالي مناسب.

وعلى الجانب الآخر، يمنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية،ومن المنتظر أن يحصل اللاعبون على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.