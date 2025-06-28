نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| الزمالك يقترب من ضم ثنائي بيراميدز بالميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز عن اقتراب مسؤولي نادي الزمالك من ضم ثنائي السماوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج الرياضي " أن الإدارة التنفيذية داخل بيراميدز برئاسة ممدوح عيد لا تمانع رحيل أي لاعب لصفوف نادي الزمالك بشرط موافقه اللاعب.

وتابع، الزمالك يرغب في ضم الثنائي" محمود عبد الحفيظ الشهير بـ " زلاكا " ومحمود صابر لاعب الفريق السماوي ".

وأشار، لا يمانع مسؤولي بيراميدز الابتعاد عن صفقة ضم محمد رضا بوبو لاعب مودرن سبورت، خلال المرحلة المقبلة، في حالة التأكد من تمسك اللاعب بالانضمام إلى صفوف الزمالك خلال المرحلة المقبلة.

بيراميدز: لن نسمح برحيل هذا الثنائي إلى الزمالك

وعن موقف مصطفي فتحي ورمضان صبحي، أكد المصدر أن الثنائي من القوام الأساسي للفريق ولا يمكن الاستغناء عنهم في الوقت الحالي.

وعن العروض المقدمة لإبراهيم عادل، أشار المصدر إلى أن اللاعب يرغب في الاحتراف الخارجي، وفي حالة وصول عرض جيد للاعب سيتم تسهيل كافة الإجراءات لتحقيق رغبته بالاحتراف.

وعن صفقات الفريق، أكد المصدر أن الفريق الحالي لنادي بيراميدز لا يحتاج تدعيمات كثيرة كما يشاع مؤخرا حول دخول الإدارة في مفاوضات مع أكثر من لاعب، وأوضح أن مسؤولي بيراميدز سيتعاقدون مع ثلاث لاعبين بحد أقصى لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الجاري.