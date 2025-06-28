نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يعقدان اجتماعًا موسعًا لمناقشة مستجدات العمل في مشروع إنشاء ستاد النادي المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقبل محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وكامل أبو علي، رئيس النادي المصري، محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائبين حسن عمار وعادل اللمعي، ورئيس شركة وادي النيل (الشركة المنفذة للمشروع)، وممثلي الفنية العسكرية (الجهة الاستشارية للمشروع)، وذلك لمناقشة مستجدات العمل في مشروع إنشاء ستاد النادي المصري.

وتناول اللقاء متابعة الموقف التنفيذي الحالي لمشروع إنشاء الاستاد، في إطار جهود الدولة المستمرة لتسريع وتيرة العمل تلبيةً لمطالب جماهير النادي المصري.

من جانبه، أشاد وزير الشباب والرياضة بالتعاون المثمر مع محافظة بورسعيد، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز البنية التحتية الرياضية بالمحافظة، ويلبّي تطلعات أبنائها، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم خطط تطوير القطاع الرياضي ببورسعيد.

وأكد محب حبشي أن المحافظة تضع ملف الشباب والرياضة على رأس أولوياتها، وأن مشروع إنشاء الاستاد الجديد يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، متوجهًا بالشكر لجميع الجهات المعنية، وعلى رأسهم وزير الشباب والرياضة، وكامل أبو علي، والدكتور محمود حسين، ونواب المحافظة.

كما أعرب كل من كامل أبو علي، ومحمود حسين، والنائبين حسن عمار وعادل اللمعي، عن تقديرهم لجهود وزارة الرياضة ومحافظة بورسعيد في دعم ملف إنشاء النادي المصري، مؤكدين دعمهم الكامل للمشروع، وتذليل العقبات أمام سرعة تنفيذه.

وتناول اللقاء أيضًا بحث الخطوات القادمة للانتهاء من المشروع في أقرب وقت، ومناقشة عدد من المشروعات الرياضية المقترحة، وآليات دعم الأندية ومراكز الشباب، إلى جانب سبل تعزيز السياحة الرياضية في ظل المقومات الفريدة التي تتمتع بها بورسعيد.

