الرياض - كتبت رنا صلاح - يبدو أن فترة الانتقالات الصيفية الحالية قد تشهد تغييرات كبيرة في صفوف نادي الأهلي إذ كشف تقرير إعلامي عن وجود عروض كبيرة لرحيل ثلاثة لاعبين مهمين عن الفريق يأتي ذلك بعد انتهاء مشوار الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث احتل الفريق المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطتين نتيجة لتعادلين وهزيمة.

منهم زيزو.. عروض كبيرة لبيع ثلاثي الأهلي بأرقام خيالية

بحسب ما أشار إليه الإعلامي مهيب عبدالهادي في قناة «إم بي سي مصر 1» فإن الأسماء المطروحة تشمل كل من الوسام أبو علي، إمام عاشور وأحمد سيد زيزو تعد هذه الأسماء من اللاعبين البارزين في الأهلي والذين أثروا بشكل كبير في أداء الفريق خلال الفترة الماضية.

عروض مغرية لكل من وسام أبوعلي وإمام عاشور

تلقى وسام أبو علي اهتماما من الدوري الأمريكي حيث يظهر أحد الأندية رغبة حقيقية في التعاقد معه تشير التقارير إلى أن هذا العرض قد يكون مغريا للاعب خصوصا مع توفر فرصة اللعب في دوري جديد قد يمنحه تجارب مميزة وتحديات جديدة، بالنسبة لإمام عاشور فقد تلقى عرضا مثيرا قد يتجاوز قيمته المالية 5 ملايين دولار يعد هذا المبلغ كبيرا بالنسبة للاعب في الدوري المصري ومن المتوقع أن يتلقى اللاعب قرارا صعبا في حال قوبل العرض بموافقة النادي.

عرض لزيزو

أيضا لا يمكن تجاهل وجود عرض لرحيل أحمد سيد زيزو الذي بات من العناصر الأساسية في الفريق على الرغم من عدم وجود تفاصيل دقيقة حول العرض المقدم له إلا أن وجود اهتمام من الأندية الخارجية يعكس مكانته وأدائه المميز في الملعب.

تحليل الوضع الحالي

من المعروف أن فترة الانتقالات الصيفية تمثل فرصة للأندية لتجديد صفوفها واستقطاب المواهب وفي حالة الأهلي فإن رحيل أي من هؤلاء اللاعبين قد يؤثر على توازن الفريق خاصة بعد الأداء الذي قدموه خلال الموسم الماضي في الوقت نفسه تعتبر مثل هذه العروض فرصة لكسب الأموال التي يمكن أن تستثمر في تعاقدات جديدة لتعزيز صفوف الفريق.